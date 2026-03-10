Агенция „Митници“ и НАП контролират доставките на петрол и количествата горива в страната

Наличните складирани количества произведени моторни горива към 10 март, заедно с наличните количества суровини за преработка и производство на моторни горива, са в състояние да задоволят обичайното потребление на територията на страната по видове моторни горива. Бензин, газьол и керосин има за период по-голям от 90 дни.

Това каза служебният заместник-министър на финансите Станимир Михайлов по време на изслушване в Народното събрание за готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток

Той обяви, че предстои междуведомствената комисия към Министерския съвет, ръководена от министър-председателя Андрей Гюров, да изготви пакет от мерки и в близките няколко дни да го представи за изпълнение.

В момента в сила е Решение на Народното събрание от 31 октомври 2025 г. за въвеждане на временна мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти до други държави-членки на Европейския съюз. „Считаме, че тази мярка е изключително необходима в настоящата ситуация“, подчерта заместник-министър Михайлов.

Със заповед на министъра на финансите е възложено на

Агенция „Митници“ и на НАП да осъществяват ежедневен мониторинг и контрол

върху доставките на суров петрол и наличните количества горива в страната. Те трябва да изготвят седмични отчети, съвместно с дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите, и при значително увеличение на международните цени на суровия петрол и на цените на горивата на вътрешния пазар да предлагат съответните мерки за компенсиране на бизнеса и домакинствата.

Съгласно данните от Националния статистически институт за продажбите на горива (бензини, дизел и пропан-бутан) от търговци с 5 и повече обекти, средномесечното количество на продадените бензин, газьол и втечнен нефтен газ през 2025 г. е около 200 хил. тона“, каза заместник-министър Михайлов.

Към момента във веригата за доставка на моторни горива до етапа на тяхното освобождаване за потребление на територията на страната участват общо 106 регистрирани данъчни складове на лица, които осъществяват дейности с енергийни продукти.

Данните сочат, че максималният складов капацитет на данъчно задължените лица, осъществяващи дейности с моторни горива, значително превишава месечните потребности на пазара и при необходимост лицата биха могли да поддържат запаси, които да гарантират потреблението за период по-дълъг от нормативно определения съгласно националната регулаторна рамка от 90 дни.

„Произходът на внасяните до момента на територията на страната нефтени суровини за преработка не предполага затруднения от логистичен характер“, подчерта заместник-министър Михайлов.

Анализът на наличните данни показва, че на територията на страната са налични съоръжения за съхранение на моторни горива, чийто максимален складов капацитет при запълнена вместимост може да обезпечи потреблението на моторни горива в страната за период, значително по-дълъг от 90 дни.

Световните цени на суровия нефт оказват влияние върху производствените разходи в страната,

които постепенно, но не изцяло, се прехвърлят към цените на крайните продукти. Според направената експертна оценка връзката между равнището на цената на суровия нефт и цените на потребител на течни горива в България е, както следва – 1% увеличение на цената на суровия нефт води до увеличение на цената на крайния потребител на течни горива средно с 0.8 процентни пункта, но не проценти, което също не е за подценяване, казава заместник-министър Михайлов.

Така например, при поскъпване на петрола с 10%, средната цена на бензин А95 от 1.29 евро/л може да се очаква да нарасне до 1.36 евро/л още през текущия месец. Потребителската цена на дизеловото гориво от 1.34 евро/л може да поскъпне до 1.41 евро/л още през текущия месец и да достигне 1.45 евро/л при равни условия през втория месец след повишението в международните цени. Аналогично е тълкуването при газьола за битови и промишлени цели. Към 10 март има регистрирано успокояване на цената на петрол сорт Брент и спад до нива около 88 – 90 долара за барел.

При тези прогнози за 2026 г. не се очаква влошаване на реалния растеж на БВП на страната,

посочи заместник-министър Михайлов. Нивото на БВП по текущи цени за тази година леко ще надвиши този на базовия БВП поради по-високата инфлация и дефлатор на БВП.