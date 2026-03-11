600 млн. долара на ден губи регионалният туристически бранш от войната в Близкия изток

600 млн. долара на ден струва на регионалния туристически бранш войната в Близкия изток от загубени приходи от гости, по оценки на световна търговска организация. Отмяната на полети, затварянето на въздушното пространство и нарастващото безпокойство сред потенциалните посетители увреждат туристическия бранш на региона, след като Техеран предприе удари срещу множество страни в Персийския залив след атаките на Съединените щати и Израел.

„Дори кратките периоди на прекъсване могат бързо да доведат до значителни икономически загуби за дестинации, бизнеси и работници в целия регион“, отбелязва Глория Гевара – президент на Световния съвет за пътувания и туризъм (World Travel & Tourism Council), направила оценката на щетите.

Пъттиците побързаха да отменят почивките си в региона. Само в Дубай са били анулирани повече от 80 хил. краткосрочни резервации за наеми през седмицата до 6 март, по информация от сайтове като Airbnb и Vrbo, събрани от групата за данни AirDNA.

Преди избухването на военния конфликт, Световният съвет за пътувания и туризъм изчисли, че туристи от целия свят ще похарчат около 207 милиарда долара в Близкия изток през тази година. Градове като Дубай процъфтяват, предлагайки лукс, целогодишно слънце и спокойствие в регион с чести взривове на напрежение. Някои от най-луксозните хотели обаче са засегнати от атаките. Отломки от прихващане на ракети паднаха върху Бурдж Ал Араб в Дубай, а петзвездният Fairmont The Palm в Палм Джумейра понесе директен удар.

Големи регионални центрове като Абу Даби, Дубай, Доха и Бахрейн обикновено обработват повече от половин милион пътници всеки ден, но отменените в продължение на пет дни полети в региона оставиха около 4 милиона души блокирани през миналата седмица, според доставчика на данни Cirium. Паниката наложи спешна евакуация на десетките хиляди туристи и други пътници по различни маршрути.

Дубай възобнови полетите миналата седмица и е възобновил около една четвърт от услугите си. Катар отвори отново въздушното си пространство през уикенда, само за да го затвори отново на 8 март, въпреки че малък брой полети бяха изпълнени със специално разрешение на 10 март.

Дестинациите в Близкия изток са се възстановявали не веднъж от огнища на конфликти. Приходите на налична стая – ключов показател за растеж в хотелския бранш – спаднаха рязко в Катар през седмицата след като Израел удари Доха миналия септември, но се възстановиха за по-малко от месец, по информация на компанията за анализи на хотелския сектор CoStar.

Докато някои анализатори очакват бизнес пътуванията да се възстановят поради стратегическото местоположение на региона между Европа и Азия, туристите и почиващите може да се огледат за други възможности.

„Ако търсите лично пространство, кодето да заведете семейството си на почивка, можете лесно да се насочите към друга дестинация, която отговаря на всички критерии“, коментира Матю Полман, партньор в адвокатска кантора Goodwin, със специалност в хотелиерството и свободното време.

Други обаче са по-оптимистични. „Има причина, поради която този район е популярен“, посочва Ричард Кларк – анализатор в Bernstein. „Очевидно, докато има експлозии, няма да има голямо търсене… Но веднага щом това приключи, мисля, че ще видим хората да се връщат“, допълва той. „Туристите по правило имат по-къса памет от инвеститорите.“