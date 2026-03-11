България е уведомила Тръмп, че временно няма да спазва Устава на Съвета за мир

Въпреки споровете около присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, правителството на Росен Желязков е уведомило САЩ, че страната ни временно няма да прилага Устава на организацията. Причината е, че според Конституцията този документ трябва първо да бъде ратифициран от Народното събрание.

Всичко това става ясно от писмен отговор на служебния премиер Андрей Гюров до депутата от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Васил Пандов. Народният представител от обединението цитира чл. 85, ал. 1, т. 2 на българската Конституция, според който Уставът на Съвета за мир подлежи на ратификация със закон от парламента – преди този акт обнародването не обвързва България и няма правно действие. Депутатът е попитал Росен Желязков дали САЩ са били уведомени за това, но не е получил отговор, тъй като междувременно правителството е предало властта на служебния кабинет.

В отговора си Андрей Гюров посочва, че с решение на Министерския съвет от януари е одобрен Уставът на Съвета за мир като основа за преговори. На тогавашния премиер Росен Желязков е било дадено право да подпише документа от името на България, но при условие, че той впоследствие бъде ратифициран от парламента. Същевременно той е трябвало да уведоми САЩ, че Уставът няма да се прилага временно, тъй като такава ратификация все още не е направена.

В края на януари България неочаквано се присъедини към инициативата на Доналд Тръмп, която бе бойкотирана от Европейския съюз. Бившият премиер Росен Желязков потвърди участието на страната на Световния икономически форум в Давос.