Янкулов пита защо прокуратурата не е предприела действия срещу Теодора Георгиева, ако е имала доказателства за подкуп

андрей янкулов

Служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че действията на прокуратурата по случая с Теодора Георгиева поставят под съмнение нейната работа. Според него институцията се дискредитира сама, след като признава, че има сериозни данни за корупция, но не е предприела последващи действия.

По думите му, е необяснимо защо българската прокуратура е изпратила информация до Европейската прокуратура с обосновано предположение за подкуп, без това да доведе до конкретни резултати. Янкулов подчерта в ефира на NOVA, че не е ясно дали всички факти са били проверени и как се развива разследването. Той отбеляза, че се споменават трима свидетели, но самоличността им не е известна.

Министърът посочи и връзка със случая „Осемте джуджета“, където също е имало показания за подкупи, свързвани с Петьо Петров, известен като Пепи Еврото. Там все още няма яснота дали е направена обещаната видеотехническа експертиза на изтеклите записи. Той отбеляза, че Георгиева признава среща с Петров, но твърди, че публикуваният запис е манипулиран.

Янкулов обясни, че разследванията срещу магистрати се водят от Софийската градска прокуратура, а за временно изпълняващия длъжността главен прокурор има специален механизъм за разследване чрез ад хок прокурор, който обаче трудно функционира. Той съобщи също, че ще провери информация дали градският прокурор Емилия Русинова е пътувала с колата на Петьо Петров, което би могло да изясни връзките между него и магистрати.

Министърът подчерта, че разкриването на влиянието на мрежата около Пепи Еврото е от ключово значение, тъй като тя е била сериозен инструмент за натиск в съдебната система. Той обяви и намерение да създаде механизъм за институционална и физическа защита на магистрати, както и психологическа подкрепа за тях.

Междувременно прокуратурата обвини Янкулов, че с действията си уронва авторитета на българската и европейската прокуратура и обяви, че ще информира европейските институции за случая. От своя страна временно отстраненият прокурор Теодора Георгиева заяви, че е подала сигнал до правосъдния министър за възможни престъпления на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

