Комисията по отбрана обсъжда удължаване на бюджета заради заем от над 3 млрд. евро за модернизация на армията

Парламентарната комисия по отбрана ще разгледа предложението за второ удължаване на удължителния бюджет за 2025 година, което е необходимо, за да се осигури финансирането на девет проекта за модернизация на армията чрез европейски заем.

По искане на Министерството на отбраната, Министерският съвет е включил в проекта за удължителния бюджет текстове, които позволяват на парламента да даде разрешение за сключване на заемно споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE. Предвиденото финансиране е над 3 млрд. евро и е предназначено за ключови проекти за модернизация на отбранителните способности на страната.

От министерството предупреждават, че средствата биха могли да бъдат загубени, ако решенията се забавят, тъй като държавите, които първи сключат договори, ще получат и приоритет при доставките. Сред най-спешните решения за България са тези за закупуване на радари и зенитно-ракетни системи.

Очаква се също в края на мандата на служебното правителство Министерството на отбраната да предложи в бюджета за 2026 година приемането на национален план за постепенно увеличаване на разходите за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година.