Тръмп приветства участието на Иран на Световното първенство по футбол

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е заявил пред представители на ФИФА, че приветства участието на Иран на Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще бъде организирано съвместно от САЩ, Мексико и Канада, съобщи Си Би Ес Нюз.

Темата е била обсъдена по време на разговор в Овалния кабинет между американския лидер, президента на ФИФА Джани Инфантино и изпълнителния директор на специалната работна група на Белия дом за първенството Андрю Джулиани.

По-късно Инфантино написа в социалните мрежи, че „светът има нужда от събитие като Световното първенство по футбол 2026, което да обединява хората повече от всякога“.

Иран беше единствената държава, която липсваше от срещата на върха на ФИФА за Мондиала, проведена миналата седмица в Атланта, което задълбочи въпросите дали футболният отбор на страната ще се състезава на американска земя това лято. Тогава Тръмп заяви, че „не го интересува особено“ дали Иран ще участва.

Според предварителната програма иранският национален отбор трябва да изиграе два мача в Лос Анджелис – срещу Нова Зеландия на 15 юни и срещу Белгия на 21 юни. Третият двубой на отбора е насрочен за 26 юни срещу Египет в Сиатъл.