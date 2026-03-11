Богатството на Тейлър Суифт достигна 2 милиарда долара

Нетното състояние на американската певица Тейлър Суифт достигна 2 милиарда долара, според Forbes. Изпълнителката се класира на седмо място в списъка на Forbes World’s Celebrity Billionaires.

Според Forbes, Тейлър Суифт е спечелила 1 милиард долара от авторски права и турнета. Тя е спечелила още 900 милиона долара от музикалния си каталог. Списанието оценява недвижимите ѝ имоти на приблизително 100 милиона долара.

Тейлър Суифт се присъедини към списъка на милиардерите на Forbes през април 2024 г.

след световното си турне Eras, което донесе над 1 милиард долара от продажби на билети. През октомври 2025 г. тя издаде албума си „Животът на една танцьорка“, който се превърна в световен бестселър.

Първата петица в актуализирания списък на Forbes World’s Celebrity Billionaires включват телевизионната водеща и актриса Опра Уинфри (3.2 милиарда долара), промоутърът на кеча и бивш изпълнителен директор на WWE Винсънт Кенеди Макмеън (3.6 милиарда долара), баскетболистът Майкъл Джордан (4.3 милиарда долара), филмовият продуцент и сценарист Джордж Лукас (5.2 милиарда долара) и режисьорът и продуцент Стивън Спилбърг (7.1 милиарда долара).