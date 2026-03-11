ЕК може да предаде България на съд по две наказателни процедури

Европейската комисия съобщи, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури, свързани със заобикалянето на санкциите на Европейския съюз и обмена на данни между европейските правоприлагащи органи, предаде БТА.

Комисията призовава България, Белгия и Словения да въведат правилата на ЕС, според които нарушаването на европейските санкции трябва да се счита за престъпление. Трите държави не са уведомили какви мерки са предприели, за да приведат националното си законодателство в съответствие с европейските изисквания.

Според правото на ЕС са въведени общи правила за определяне на престъпленията и наказанията при нарушаване на санкциите. Целта е да се улесни разследването и наказателното преследване на подобни нарушения. Държавите членки имаха срок до май 2025 година да направят необходимите законодателни промени.

През юли миналата година Европейската комисия започна наказателни процедури по случая, а сега дава на засегнатите държави срок от два месеца да представят отговор и да предприемат необходимите мерки. Ако това не се случи, комисията може да отнесе случая до Съда на ЕС с искане за налагане на финансови санкции.

В отделна процедура Европейската комисия призовава България, Франция и Португалия да въведат европейските правила за обмен на данни между правоприлагащите органи. Целта на тези правила е да се подобри предотвратяването, разкриването и разследването на престъпления.

Съгласно европейското законодателство полицейските служители в една държава от ЕС трябва да имат равностоен достъп до данните, с които разполагат техните колеги в други държави членки. Засегнатите страни обаче са уведомили само частично за предприетите мерки.

И по тази процедура Европейската комисия дава срок от два месеца за отговор, след което може да сезира Съда на ЕС с искане за налагане на глоби.