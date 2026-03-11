Комисията по отбрана прие удължителния закон за бюджета

Комисията по отбрана одобри второто удължаване на удължителния бюджет за 2025 година.

Актуализацията е важна за бъдещото финансиране на 9 проекта с европейски заем.

По време на заседанието служебният министър на отбраната Атанас Запрянов увери, че служебният кабинет няма да сключва договори. Но до идването на редовен ще се работи по деветте проекта.

България е на първо място в списъка за покупката на три координатни радари. По други проекти се водят преговори с държави, за да се спести време на редовния парламент, който да го ратифицира и редовен кабинет да сключи договорите.

Запрянов уточни, че сключването на договор до края на май е важно само за проекта за боеприпасите. Защото България е рамкова държава по него. За останалите проекти има по-дълъг срок за сключването на договорите.

По време на заседанието, председателят на комисията по отбрана Христо Гаджев предупреди, че заради следизборните процедури по конституиране на нов парламент, май месец да минат договори през него е „практически невъзможно“. Това е риск за процедурите, обясни Гаджев.

За България заемното споразумение предвижда отпускането на около 3 млрд. и 200 милиона евро.