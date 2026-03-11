САЩ нямат искания към България да базират самолети за войната в Иран, увери Атанас Запрянов

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов обясни в заседанието на парламентарната комисия по отбрана, че от САЩ няма да искат от България да предоставя военни бази за операции срещу Иран. Той увери, че гръцката система за противовъздушна отбрана “Пейтриът” вече e в дежурство и има пълно прикритие за нашата територия.

Дежурството на гръцката система е започнало в 16:00 часа, като са извършени подготовки на нашата система за противовъздушна отбрана (ПВО). Запрянов, отбеляза, че това не се прави, защото има директна военна заплаха за България, а защото е нужно да се вземат мерки при потенциална такава.

На 6 март министърът на отбрана на Гърция Никос Дендиас съобщи, че страната ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция. Допълнително два изтребителя F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на страната ни.

“Има ратифицирано споразумение между България и Гърция за презгранични операции. Нашите самолети и гръцките могат заедно да патрулират”, отбеляза министърът ни, като допълни, че се очаква посещение на Дендиас в България.

Военният министър добави още, че присъствието на американските военни самолети на летището в София е разрешено до 31 май, но той работи по въпроса за тяхното евентуално преместване. Идеята на служебния премиер е да се намали натоварването на летището в София, защото след 15 април броят на полетите ще се увеличи.

По отношение на Румъния, от която САЩ поискаха предоставянето на военна база „Михаил Когълничану“ за операции в Иран, Запрянов коментира, че това са двустранни отношения между САЩ и северната ни съседка, като към нас има други искания.

По време на заседанието на комисията по отбрана членовете й приеха на първо четене промени в удължителния закон за бюджета, с които гарантираха финансирането по програма SAFE от 3.261 млрд. евро. „За“ предложението гласуваха 13 депутати, „Против“ – бяха двама , „Въздържал се“ – също двама. Очаква се с парите по SAFE армията ни да се модернизира по девет проекта.