Огромна стъпка напред за ирландския език

След векове на потисничество и английски колониализъм, Ирландия направи следваща крачка към опазването и разпространяването на националния си език. Ето за какво става дума:

Първият монолингвестичен ирландски речник в света

Неотдавна се разбра, че ирландската организация Foras nа Gaeilge („Форас но Гейлге”, Институт за ирландския език) ще лансира първият изцяло ирландски тълковен речник – An Foclóir Nua Gaeilge („Он Фоколж Ну Гейлге”, “Новият ирландски речник”).

Става дума за речник, където всичко е написано на ирландски език (Gaeilge na hÉireann, Гейлге на хЕран) – най-вече подробните описания на всяка дума или израз. До този момент учещите келтския език трябваше да проверяват всяка дума с помощта на ирландско-английски речници.

Наравно с другите езици

Катрин Конъли.

„Съвременният едноезичен речник е съществен ресурс за всеки жив език, в който неговата уникалност се дефинирана със собствените му думи и от собствената му общност, вместо постоянно да бъдат обяснявани чрез посредничеството на друг език.” – обясни неотдавна Катрин Конъли, настоящият президент на Република Ирландия, по време на събитие в ЕПИК Ирландският емигрантски музей в Дъблин, свързано с новия ирландски речник.

„Този нов речник поставя ирландския език и ирландскоговорящите наравно с останалите съвременни езици и общности.” – допълва гордата ирландка.

Основната фаза на проекта е очаквана да приключи до август 2027 г., когато речникът, включващ над 80 хил. думи и изрази, най-накрая ще бъде пуснат на пазара.

Данните говорят

До знаковия се стигна и благодарение на данните на Централната статистическа служба (SCO) на Република Ирландия през 2023 г., когато се разбра, че близо 1.9 млн. от общо 5-милионното население е споделило, че може да говори и да разбира ирландски език на някакво ниво, като само един на всеки десет може да го говори много добре и свободно.

Историческото унищожение

За мнозина тази новина може да е невероятна и даже шокираща, но за ирландците това не е новост. Нека да припомним, че Ирландия е една от първите английски колонии, която от векове наред е била под сянката на английските монарси, а 1800-а – изцяло подчинена на властта на британските суверени, бидейки присъединена към Обединеното кралство чрез Акта за съюз от същата година.

Английските власти бавно, но сигурно положили немалко усилия изцяло да изгасят ирландския национализъм и дух, асимилирайки ирландския народ. Ала най-големят удар и национална катастрофа за ирландците бил Големият глад (1845-1849), когато около 1 млн. ирландци умирели от глад, немотия и мизерия, а още 1 млн. (около 25% от тогавашното население) емигрирали към другите част на Британската империя или Съединените американски щати, в търсенето на по-добър живот. Всички от тези 2 млн. души говорели ирландския като майчин език, което още повече довело до бързата англизация на останалата част от келтското население.

Новото начало

„Държава без език е страна без душа.“

Чак през 1921 г. Ирландия провъзгласява своята Независимост от Великобритания, като новосформираната Ирландска република веднага полага неимоверни усилия да възроди своя майчин език чрез редица образователни реформи. Дотогава много малка част от коренното население използвала ирландския език в ежедневието си (според редица източници, под 5% от общото население, главно в най-западните части на острова, графствата Голуей, Мейо и Донигал).