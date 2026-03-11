МАЕ деблокира рекордните 400 милиона барела петрол от резерва, за да укроти цените

Международната агенция по енергетика (МАЕ) препоръча на 11 март от стратегическите петролни резерви да бъдат деблокирани 400 милиона барела черно злато – най-агресивният подобен ход в историята ѝ, в опит да ограничи препускащите цени на суровината в хода на войната между Съединените щати и Израел с Иран. МАЕ заяви, че мярката е била одобрена единодушно от нейните 32 държави членки, като резервите ще бъдат освободени в рамките на период, отговарящ на обстоятелствата във всяка от тях.

„Предизвикателствата на петролния пазар, пред които сме изправени, са безпрецедентни по мащаб, затова съм много доволен, че страните членки на МАЕ реагираха със спешни колективни действия от небивал калибър“, посочи изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол в официално изявление. „Петролните пазари са глобални, така че реакцията на големи смущения също трябва да бъде глобална“, допълни той. И изрази задоволството си, че „членовете на МАЕ показват силна солидарност като предприемат решителни действия заедно“, защото „енергийната сигурност е основополагащият мандат на МАЕ“.

Енергийни анализатори предупредиха преди публикуването на решението, че дори максималният одобрен капацитет за деблокиране от стратегическия резерв на агенцията вероятно няма да може да компенсира близо 20-те милиона барела на ден, които обикновено преминават през Ормузкия проток – приблизително 20% от световните доставки на черно злато и природен газ. Ако през следващия месец на пазара бъдат пуснати 100 милиона барела, дневният темп ще е около 3.3 милиона барела – малка част от секналите около 20 милиона барела на ден.

Петролните котировки са изключително нестабилни от избухването на войната с Иран на 28 февруари, като световният базов сорт „Брент“ почти докосна 120 щ. долара за барел в началото на седмицата, преди да падне под 90 долара.

Преди окончателното гласуване на 11 март японският премиер Санае Такаичи заяви, че страната й възнамерява да освободи запасите от петрол от националните си резерви още следващата седмица, позовавайки се на „изключително високо ниво на зависимост“ от Близкия изток. „Без да чака официално решение за деблокиране на международните запаси в сътрудничество с МАЕ, Япония реши да поеме водеща роля и да изнесе на пазара част от запасите си още на 16 март, за да облекчи търсенето и предлагането на международния енергиен пазар“, каза Такаичи пред репортери.

Германският министър на икономиката Катерина Райхе също потвърди по-рано числото 400 млн. барела и заяви, че страната ѝ ще участва в деблокирането, добавяйки, че Съединените щати и Япония ще бъдат най-големите участници в него.

„Натискът идва главно от американското правителство, което настоява за тази мярка“, коментира дипломат от Европейския съюз преди официалното изявление на МАЕ.

Министърът на вътрешните работи на Съединените щати Дъг Бургум пък приветства съобщенията за планираното деблокиране в интервю за „Фокс нюз“ с думите: „Това е идеалният момент … за да се облекчи натиска върху световната цена“. Той обаче добави, че не вярва, че светът е изправен пред енергиен недостиг, защото „има транзитен проблем, който е временен“, „който решаваме военно и дипломатически, можем да разрешим и ще разрешим.“

Петролните котировки не реагираха на новината за деблокираните барели непосредствено след официалното й потвърждение. Фючърсните контракти на петрола сорт „Брент“ за доставка през май останаха над 90 щ. долара за барел (90.92 долара за барел в 16.50 ч. българско време), а на американския WTI за доставка през април – 86.27 долара за барел.