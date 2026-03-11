Ниви и пасища „еволюират“ във вилни селища

Близо 61.5 дка земеделски земи са нарочени за застрояване в планина Беласица. Години наред всякакъв вид инвеститори превръщат ливадите и пасищата у нас във вилни селища и рекреационни центрове.

С любезното съдействие на местни и държавни власти, земеделските площи, в които често има различни водни находища ( които би трябвало да са защитени по закон) се заличават и на тяхно място се появяват всякакъв вид градежи.

Едно уведомление до Районната инспекция по околна среда и води в Благоевград, внесено през миналия месец, потвърждава практиката регистриран като пасище огромен имот в петричкото село Беласица да осъмне някой ден като…вилно селище.

Уведомлението е подадено от физическото лице Елица Саркисова, която изрежда

купища „основания“,

за да докаже, че чл. 93, ал. 9, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, който урежда обществените отношения, свързани с опазването на околната среда, не бива да се прилага към инвестиционния й проект.

(Бел.ред – този член сочи, че правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица се регламентират в зависимост от компонентите на околната среда и факторите, които увреждат тях. Законът е предназначен за защита на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и за съхраняването на биологичното разнообразие).

На практика госпожа Саркисова, която е абсолютно непозната в този район, но според информационната система „Дакси“ има регистрирани две фирми в София името си, е на път да изгради цял квартал с 30 вили, вътрешна улица, пешеходни алеи и паркоместа. Поне това става ясно от внесеното в Районната инспекция по околна среда и води в Благоевград уведомление.

В него се посочва, че бизнесначинанието на тази дама е насочено към пасище от близо 61.5 дка (посоченият имот по кадастрална карта е 61438 кв.м.) ситуиран в местността „Поляните“ в землището на селото. Както става ясно от документа, съществуващата земя на този етап все още е със статут на пасище, но това по всяка вероятност скоро ще се промени и теренът ще се превърне в урбанизирана територия.

Очевидно в съвсем близко бъдеще заради мега инвестиционния проект статутът на земята ще се „преотреди“ така, че да е удобен за начинанието.

За това говори вече полученото още през март 2024 г. от ВиК – Петрич становище, което дава карт бланш на предприемачката да изгради нов уличен водопровод.

Все още разрешителните от екоинституцията не са дадени, тъй като обосновката за този голям терен, през който преминава дере, а части от него попадат в границите на защитени водни зони,

ще отнеме повече време за мислене?!

Иначе официалната информация за района, която дава да се разбере, че тук се отглеждат „качествени плодове и зеленчуци в големи черешови, прасковени и други масиви“, може би ще остане част от историята. Както и тази, че през XIX век основният поминък на населението тук е било земеделието (пшеница, царевица, ориз, сусам, мак, памук, афион, лозя, лен, овощия) и животновъдство (овце, кози, свине), произвеждало се е и сусамово масло и вино. Но кой ти днес се занимава с подобна дейност?!

Реално днес сгушеното в планината село може да се похвали най-вече с природните си дадености и красотата на природата. Тук вече има няколко къщи за гости, които привличат посетителите с близостта си до местните забележителности като църквата „Св. Пророк Илия“, храма на баба Ванга (на 12 км), Самуиловата крепост (10 км), 21 метровия Камешнишки водопад на р. Камешница и Лешнишкият водопад.