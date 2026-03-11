Членовете на МАЕ решават на 11 март дали да деблокират петрол от стратегическия резерв

Суровият петрол загуби сериозна част от спечеленото, а петролните котировки продължават да се колебаят рязко след като „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че Международната агенция по енергетика (МАЕ) предлага деблокирането на рекордни количества гориво от стратегическия резерв, за да се овладеят бясно препускащите нагоре цени в резултат на войната с Иран. По информация на финансовия всекидневник, освободените барели ще са над 182-та милиона, които членовете на МАЕ пуснаха на пазара през 2022 г. след нахлуването на Русия в Украйна.

Цената на сорт „Брент“ се понижи до около 88 долара за барел, на West Texas Intermediate – до 84 долара за барел, продължавайки периода на изключителна пазарна неустойчивост, през който котировките надхвърлиха за кратко 110 долара за барел на 9 март.

Големият проблем остава ефективното спиране на корабоплаването през Ормузкия проток, през който обикновено преминава една пета от световните петролни потоци, довело до орязване на производството на големите производители от Персийския залив и поскъпването на черното злато, природния газ и рафинираните продукти като дизела. Трафикът на танкери през водния път е намалял до минимум и пазарът с нетърпение очаква възобновяване на нормалната търговия.

Очаква се членовете на МАЕ да вземат решение по предложението за освобождаване на стратегически резерви на 11 март, съобщава „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на служители, запознати с въпроса. Мярката ще бъде приета, ако всички я подкрепят, но възраженията на една държава биха могли да забавят плана, допълва изданието.

Министрите на финансите и на енергетиката на Г-7 поискаха в началото на седмицата от МАЕ да подготви сценарии за освобождаване на петролни запаси. Евентуалното деблокиране от агенцията „е едновременно предпазен клапан и предупредителен сигнал“, посочва Чару Чанана – главен инвестиционен стратег в Saxo Markets в Сингапур. „Това може да добави временна паника за доставките и ограничение на тавана на цените, но също така казва на пазара, че рискът от прекъсване е достатъчно сериозен за спешни действия.“

Цената на черното злато падна на 10 март докато търговците се бореха да вникнат в бързо променящите се коментари от администрацията на американския президент Доналд Тръмп за войната и корабоплаването през Ормузкия проток. Министърът на енергетиката Крис Райт погрешно публикува, а впоследствие изтри, съобщение, че американският флот е ескортирал петролен танкер през пролива близо до Иран, признавайки, че Белият дом, не е извършил никаква операция.

В социалните медии имаше и поредица от противоречиви съобщения от Тръмп за мините в Ормузкия проток. Американският президент е подложен на нарастващ икономически и политически натиск заради войната и в късните часове на 9 март заяви, че конфликтът скоро ще приключи. Въпреки това, американски представители намекнаха дн по-късно, че военните действия ескалират и има малък шанс за дипломатически преговори.

„Това много прилича на пазар, който търгува в мъглата на войната, реагирайки в реално време, докато се развиват събитията“, коментира Ребека Бабин – търговец на енергийни продукти в CIBC Private Wealth Group. „Търговците са подложени на интензивни разнопосочни ценови движения и изключителна пазарна нестабилност на суровия петрол, а заглавията водят до резки колебания в рамките на деня.“

Конфликтът в Близкия изток, който вече е във втората си седмица, въвлече повече от дузина държави във военните действия и предизвика опасения от инфлационна криза. Цената на бензина на дребно в Съединените щати скочи, оказвайки допълнителен натиск върху Тръмп.

Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт намалиха колективния си добив с до 6.7 милиона барела на ден, или 6% от световното производство, по данни на агенция „Блумбърг“. Най-голямата петролна рафинерия в ОАЕ спря дейността си след удар с дрон.

Междувременно, Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) информира, че неизвестен снаряд е ударил контейнеровоз, подпалвайки го, в Ормузкия проток, на около 25 морски мили (46 км) северозападно от емирството Рас ал-Хайма на ОАЕ. „Капитан на товарен кораб за насипни товари съобщи, че корабът му е бил ударен от неизвестен снаряд. Няма данни за въздействие върху околната среда. Екипажът е в безопасност и е добре“, каза UKMTO.

По-късно британските военни обявиха, че и друг товарен плавателен съд е бил поразен от неидентифициран снаряд на 50 морски мили (93 км) северозападно от Дубай.

„Колкото по-дълго продължава прекъсването, толкова по-катастрофални ще са последиците за световния петролен пазар и толкова по-драстични за световната икономика“, заяви главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър на 10 март в първите си публични коментари откакто войната задуши потоците от черно злато от Близкия изток.

В 10.04 ч. българско време на 11 март фючърсните контракти на суровия пертол сорт „Брент“ за доставка през май се търгуваха за 89.73 щ. долара за барел, а на американския WTI за доставка през април – за 85.28 долара за барел.