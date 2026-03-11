Печалбата на Volkswagen е намаляла почти наполовина през 2025 г.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Печалбата на германския автомобилен гигант Volkswagen (VW) миналата година е намаляла почти наполовина в сравнение с 2024 година, според прессъобщение, публикувано на уебсайта на компанията.

Положителният финансов резултат на VW след данъци е спаднал с 44% в сравнение с 2024 г., от 12.4 милиарда евро до 6.9 милиарда евро. Оборотът се е свил с 0.8% до приблизително 322 милиарда евро.

По-рано от Volkswagen съобщиха, че

са продали 4.73 милиона автомобила от основната си марка в световен мащаб през 2025 г.,

което е намаление с 1.4% спрямо 2024 година. Продажбите са намалели предимно в Китай и Съединените щати. В Китай те са се свили с 8.4% до 2.02 милиона автомобила на фона на ожесточена конкуренция от местните производители. В Съединените щати продажбите са спаднали с 8.2% до 544 000 превозни средства отчасти поради вносните мита, наложени от Вашингтон.

По-рано няколко германски автомобилни производители отчетоха спад в ключови показатели.

