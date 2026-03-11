РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

НАП пусна попълнените данъчни декларации

Фирмите трябва да подадат справките за хонорари и заплати до 2 март

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица вече са достъпни в Портала за е-услуги, съобщи Националната агенция за приходите (НАП).

Всеки, който има персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП), може да се възползва от улеснението – само трябва да провери дали данните, въведени от НАП, са точни и пълни, и да подаде готовата декларация.

Служителите на приходната агенция сами текущо въвеждат цялата информация за личните доходи на гражданите, която постъпва при тях – заплати, хонорари, наеми, агросубсидии, продажби в интернет и др. В декларациите се отразяват също направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, сумите от продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.

„Преди да потвърдят предварително попълнената декларация е важно потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят и/или коригират, ако това е необходимо, след което да я подадат“, напомнят от НАП.

Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2025 г., приключва на 30 април.

По -бързите, които подадат декларациите си по електронен път до 31 март, могат да ползват отстъпка до 255,65 евро/500 лева, ако имат данък за довнасяне и нямат просрочени публични задължения. Има и още едно условие за отстъпката – дължимият след приспадането й данък трябва да се внесе до края на март.

Ако има сума за довнасяне или пък НАП трябва да възстанови надвнесен данък, калкулациите вече са в евро.

От приходната агенция напомнят още, че за физическите лица, извършващи дейност като търговци, регистрираните еднолични търговци и земеделските стопани, избрали облагане по чл. 50 от ЗДДФЛ, срок за подаване на декларациите е до 30 юни.

Информация за доходи от трудови и/или нетрудови правоотношения, от наем, от награди и други доходи, които са платени от юридически лица, е достъпна и в електронната услуга „Предоставяне на справка за изплатени доходи на физически лица №2687“с КЕП или ПИК.

Допълнителна информация за декларирането на доходите може да видите в подкаста по темата в YouTube канала на приходната агенция или да получите на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02/ 9859 6801, на цена, според тарифите на съответния оператор.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.