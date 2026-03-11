Моджтаба Хаменей е жив след нападението, твърди синът на иранския президент

Синът на иранския президент Юсеф Пезешкиан заяви в Телеграм, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив и в добро състояние, въпреки информацията, че е бил ранен.

Юсеф Пезешкиан, който освен син на иранския президент Масуд Пезешкиан, е и съветник на правителството, е потърсил потвърждение от свои познати с връзки в страната, които са го уверили, че Хаменей е „жив и здрав“.

Според информация на Франс прес новият върховен лидер е бил ранен по време на нападението на 28 февруари, когато при израелско-американска офанзива е загинал баща му Али Хаменей.

Засега няма официални данни колко тежки са били нараняванията на Моджтаба Хаменей, а след атаката той не се е появявал публично.