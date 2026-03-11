Нетното състояние на Тръмп се е увеличило с 1.4 млрд. долара през втория му мандат

Нетното състояние на президента на САЩ Доналд Тръмп в момента е 6,5 милиарда долара, съобщава Forbes. Според изданието, американският лидер е станал по-богат с 1,4 милиарда долара от началото на втория си мандат. Доналд Тръмп в момента е на 645-то място сред световните милиардери в списъка на Forbes. През 2025 г. той е бил на 700-то място.

„Според последния списък на Forbes на световните милиардери, нетното състояние на президента вече е 6,5 милиарда долара, което е с 1,4 милиарда долара повече от преди година“, пише Forbes.

Изданието пише, че

американският лидер „дължи голяма част от успеха си на сделки с криптовалути“.

През последната година той е спечелил приблизително 550 милиона долара от продажбата на криптовалутни токени, емитирани от World Liberty Financial. Този проект е стартиран от семейството му през септември 2024 година. Според оценки на Forbes, той е получил още 200 милиона долара от продажбата на част от акциите си в Aryam Investment.