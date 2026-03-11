РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Британският парламент премахва наследствените места в Камарата на лордовете

Британският парламент премахва наследствените титли в Камарата на лордовете

Британският парламент одобри закон за освобождаване на останалите наследствени членове на Камарата на лордовете от заеманите места в парламента, с което се слага край на една вековна традиция, предаде Ройтерс.

Мярката бе залегнала в предизборната програма на правителството на премиера Киър Стармър, чиято цел е модернизиране на горната камара.

Лидерът на Камарата на лордовете Анджела Смит заяви, че институцията има „жизненоважна роля“ в двукамарната парламентарна система, но подчерта, че никой не бива да бъде член на парламента единствено поради наследена титла.

Критиците отдавна призовават за реформа, отбелязвайки, че Великобритания е създала най-широката горна камара в света, със състав (около 800 членове), надхвърлящ броя на членовете на Камарата на общините (650 души), определяни чрез избори.

Четете още: Броени дни преди първия тур на кметските избори интригата в Париж остава

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.