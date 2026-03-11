Гръцкия остров Крит и мигрантската точка на кипене

През последните няколко години остров Крит и съседният на него остров Гавдос се превърнаха в една от основните входни точки за нелегална миграция към Гърция и Европа. Затвърждаващ пример за това е поредният случай, при който над 100 нелегални мигранти са влезнали с лодки на южните брегове на гръцкия остров Крит, алармират властите, цитирани от вестник “Катимерини”.

Мигрантите са пътували по класическия начин – с малки лодки, тръгвайки от северната част на Африка. От 1 януари по суша и по море от Турция и Либия в Гърция са влезли над 5 хиляди нелегални мигранти, като град Тобрук в Източна Либия е основният хъб за трафикантите по този маршрут. Наблюдава се и присъствие на хора от Южен Судан, които бягат от гражданската война в региона. Пътуването на мигрантите отнема около два дни и то в открити води, което поставя под риск техния живот.

През 2025 година броят на пристигащите на Крит и Гавдос надхвърли 20 000 души, което е близо четирикратно увеличение спрямо предходната година.

Въпреки промените в присъдите за трафиканти, няма резултат, като почти 20% от излежаващите присъда в гръцките затвори са трафиканти. Местните власти съобщават, че островът няма място да приема стотиците мигранти, които пристигат всеки ден.

Според данни от разследвания, мигрантите плащат на трафикантите суми между 3000 и 5000 долара на човек за място в лодката, като получават срещу тази сума и фалшиви европейски лични карти или паспорти.