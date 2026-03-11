РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Остров Крит и мигрантската точка на кипене

Гръцкия остров Крит и мигрантската точка на кипене

През последните няколко години остров Крит и съседният на него остров Гавдос се превърнаха в една от основните входни точки за нелегална миграция към Гърция и Европа. Затвърждаващ пример за това е поредният случай, при който над 100 нелегални мигранти са влезнали с лодки на южните брегове на гръцкия остров Крит, алармират властите, цитирани от вестник “Катимерини”.

Мигрантите са пътували по класическия начин – с малки лодки, тръгвайки от северната част на Африка. От 1 януари по суша и по море от Турция и Либия в Гърция са влезли над 5 хиляди нелегални мигранти, като град Тобрук в Източна Либия е основният хъб за трафикантите по този маршрут. Наблюдава се и присъствие на хора от Южен Судан, които бягат от гражданската война в региона. Пътуването на мигрантите отнема около два дни и то в открити води, което поставя под риск техния живот.

През 2025 година броят на пристигащите на Крит и Гавдос надхвърли 20 000 души, което е близо четирикратно увеличение спрямо предходната година.

Въпреки промените в присъдите за трафиканти, няма резултат, като почти 20% от излежаващите присъда в гръцките затвори са трафиканти. Местните власти съобщават, че островът няма място да приема стотиците мигранти, които пристигат всеки ден.

Според данни от разследвания, мигрантите плащат на трафикантите суми между 3000 и 5000 долара на човек за място в лодката, като получават срещу тази сума и фалшиви европейски лични карти или паспорти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.