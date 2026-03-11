РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парламентът ще гласува на първо четене проекта на закон за лобизма

Правителството одобри ключови законови промени за излизане от "сивия списък за пране на пари"

Парламентът ще гласува на първо четене проекта за закон за лобизма, внесен от депутати от ГЕРБ начело с бившия правосъден министър Георги Георгиев. Проектът, чието официално име е Закон за прозрачност и почтеност в управлението, беше отхвърлен на първо четене от ресорната комисия миналата седмица.

Приемането на подобен закон е и едно от условията на Европейската комисия за нов транш за България по Плана за възстановяване и устойчивост. Затова и законопроектът следва да бъде приет преди предсрочните парламентарни избори. Към проекта обаче има редица критики от неправителствени организации.

Целта на законопроекта е да бъде осигурена прозрачност, равноправен достъп и ред, по който всички заинтересовани физически и юридически лица – представители на интереси, да изразяват мнение и да оказват въздействие в процеса на изработване на нормативни актове и други актове, които имат значение за формулиране на основните насоки на обществено развитие. Предвидено е представителството на интереси да бъде осъществявано при спазване на принципите на откритост, прозрачност, отчетност, добросъвестност и почтеност, като значението и приложното поле на всеки от тях е очертано. Кръгът от органи и лица, пред които се осъществява представителство на интереси, е определен въз основа на правомощията им за подготовка, издаване или приемане на нормативни актове, общи административни актове, стратегически планове, програми и други документи с такава характеристика – национални или на Европейския съюз, както и на други актове, предвидени в закон.

В проекта на програма е включено също първото четене на Законопроект за обществения транспорт, както и второто гласуване на промени в Закона за защита от дискриминация.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.