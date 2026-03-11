Парламентът ще гласува на първо четене проекта на закон за лобизма

Парламентът ще гласува на първо четене проекта за закон за лобизма, внесен от депутати от ГЕРБ начело с бившия правосъден министър Георги Георгиев. Проектът, чието официално име е Закон за прозрачност и почтеност в управлението, беше отхвърлен на първо четене от ресорната комисия миналата седмица.

Приемането на подобен закон е и едно от условията на Европейската комисия за нов транш за България по Плана за възстановяване и устойчивост. Затова и законопроектът следва да бъде приет преди предсрочните парламентарни избори. Към проекта обаче има редица критики от неправителствени организации.

Целта на законопроекта е да бъде осигурена прозрачност, равноправен достъп и ред, по който всички заинтересовани физически и юридически лица – представители на интереси, да изразяват мнение и да оказват въздействие в процеса на изработване на нормативни актове и други актове, които имат значение за формулиране на основните насоки на обществено развитие. Предвидено е представителството на интереси да бъде осъществявано при спазване на принципите на откритост, прозрачност, отчетност, добросъвестност и почтеност, като значението и приложното поле на всеки от тях е очертано. Кръгът от органи и лица, пред които се осъществява представителство на интереси, е определен въз основа на правомощията им за подготовка, издаване или приемане на нормативни актове, общи административни актове, стратегически планове, програми и други документи с такава характеристика – национални или на Европейския съюз, както и на други актове, предвидени в закон.

В проекта на програма е включено също първото четене на Законопроект за обществения транспорт, както и второто гласуване на промени в Закона за защита от дискриминация.