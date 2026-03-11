РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Работещите в столичния градски транспорт протестират с искане за увеличение на заплатите

Шести ден София е без наземен градски транспорт

Работещите в градския транспорт на София ще протестират за увеличение на заплатите със задна дата от 1 януари, за което трябват 8,38 млн. евро. Недоволството ще бъде изразено на среща с премиера Андрей Гюров, министъра на финансите Георги Клисурски и кмета Васил Терзиев, които са поканени да се запознаят с условията на труд в „Трамкар“ на „Столичния електротранспорт“.

„Много добре знаем какви са условията в системата. Недостигът на кадри, остарелият подвижен състав и ужасните условия на труд не са се появили вчера“, отговори Терзиев, като благодари за поканата.

Във вторник протестираха работещите в градския транспорт във Варна и в Русе.

