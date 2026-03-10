Дигиталната беларуска рубла ще стане част от платежната система на страната от 2027 г.

Дигиталната беларуска рубла, която се планира да стане пълноценна част от платежната система от 2027 г., ще бъде удобно средство за извършване на плащания. Това мнение изрази Алексей Райко, член на Постоянната комисия по бюджет и финанси на Камарата на представителите (долната камара) на беларуския парламент.

В края на февруари правителството внесе в Камарата на представителите проект на закон, който е разработен за въвеждане и използване на дигиталната рубла като форма на безналична валута, регистрирана в дигитални сметки в Националната банка.

„Трябва да разберем, че ако изменението на законите относно дигиталната беларуска рубла бъде прието от Камарата на представителите, одобрено от Съвета на републиката (горната камара на парламента) и подписано от държавния глава, нашите национални държавни системи ще трябва да се адаптират към него. Следователно законопроектът изисква държавните агенции да откриват

дигитални сметки в дигитални беларуски рубли“,

цитира думите на Алексей Райко агенция БелТА.

Депутатът обясни, че дигиталните беларуски рубли няма да начисляват лихва върху салдата или кешбек. „Следователно, това ще бъде преди всичко удобно средство за плащане за гражданите“, отбеляза той.

Според Алексей Райко, с въвеждането на дигиталната беларуска рубла, гражданите ще могат да съхраняват средства в дигитални сметки и да ги управляват по своя преценка.

Дигиталната форма на рублата обаче ще бъде по-привлекателна като средство за плащане,

отколкото като средство за съхранение. Парламентаристът обясни, че гражданите ще имат допълнителен избор: да съхраняват парите си в дигитални беларуски рубли, в брой или в безкасова форма. Дигиталната форма на беларуската рубла ще бъде емитирана и хоствана на платформата на Националната банка.

Националната банка на Република Беларус (на беларуски: Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь) е централната банка на Беларус, разположена в Минск. Банката е създадена през 1922 г. под името „Беларуска републиканска банка“ от Съвета на народните комисари на Беларус, но скоро работи под ръководството на Държавната банка на СССР. След реорганизации през 1959 г. и 1987 г., банката се появява в сегашния си вид през 1990 г. след приемането на банковите правила при обявяването на независимостта на Беларус от Съветския съюз.

Националната банка е отговорна пред президента на Република Беларус.