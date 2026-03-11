Печалбата на Porsche за 2025 г. спадна с 97.2 процента

Porsche, компания, мажоритарно притежавана от Volkswagen Group, отчете оперативна печалба от 410 милиона евро за 2025 г., което е с 92,7% по-малко от 2024 година. Приходите на германския автомобилен производител спаднаха с 9,5% до 36,27 милиарда евро. Ръководството на Porsche отдава спада на значителни непредвидени разходи, включително вносни тарифи, наложени от Съединените щати.

Според анализатори, отслабващото търсене на продуктите на компанията в Китай и драстична промяна в стратегическите планове на ръководството също са повлияли негативно на нейното представяне. След като в продължение на няколко години фокусира значителни ресурси върху разработването на линия от изцяло електрически модели, през септември 2025 г. компанията обяви, че се отказва от този план „поради пазарните условия“ и се връща към бензинови и хибридни модели.

В резултат на това компанията загуби приблизително 2,4 милиарда евро. Други 700 милиона евро бяха изразходвани за намаляване на подразделението си за батерии. Резултатите на Porsche удариха силно Volkswagen Group, като оперативната печалба спадна с 54 процента.

От Porsche предупреждават, че

пазарните условия остават трудни през следващата година,

като геополитическата несигурност продължава, американските тарифи са в сила, а влиянието на събитията в Близкия изток върху бизнеса е неизвестно.

В момента компанията очаква оперативните приходи да нараснат с 5,5-7,5% за годината и продажбите да възлизат на 35-36 милиарда евро.

„По̀рше“ (Porsche) произвежда автомобили от най-висок ценови и стилов клас. Производствените мощности на фирмата са в град Щутгарт, провинция Баден-Вюртемберг.

Мотото на марката е „Няма заместител“.

Автомобилният стил на „Порше“ е уникален и е израз на неподражаемост, изисканост и пъргавина. Фирмата производител заедно с търговската марка са основани от Фердинанд Порше през 1931 година.

От 1 август 2012 г. те са част от групата на „Фолксваген“ АД.