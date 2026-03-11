РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Държавите от ЕС сами решават дали да освободят горива от стратегическите си запаси

Държавите от Европейския съюз сами преценяват дали да освободят количества от стратегическите си запаси от горива, като при подобна стъпка трябва незабавно да уведомят Европейската комисия. Това заяви говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.

По думите му, към момента не се наблюдава непосредствена заплаха за доставките на петрол и природен газ в ЕС.

Говорителят посочи, че всички държави членки разполагат със стратегически запаси, достатъчни за около 90 дни потребление.

Той добави, че утре предстои ново заседание с участието на всички европейски държави, на което ще бъде направена оценка на ситуацията с доставките на горива и с цените им след последните събития в Близкия изток.

Действията, свързани със стратегическите запаси, са регламентирани от европейски правила.

