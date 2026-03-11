Тройната роля на витамин B12 в организма

Ако организмът страда от продължителен недостиг на витамин B12, това може да доведе до промени в настроението, като внезапна раздразнителност или лека депресия.

Добавките с витамин B12 често се препоръчват на хора, които се чувстват постоянно уморени или им липсва енергия. Този витамин играе ключова роля в образуването на червени кръвни клетки, функционирането на нервната система и производството на енергия в организма. Но какво става, ако човек започне да се чувства сънлив след приема на добавката? Нормално ли е това?

Според д-р Дута, ръководител на отделението по вътрешни болести в Paras Health, самият витамин B12 обикновено не се свързва със сънливост. Напротив той подпомага производството на енергия в организма.

„Основните симптоми на недостиг на витамин B12 са умора, прекомерна сънливост и постоянна отпадналост. Ако дефицитът не се лекува дълго време, той може да доведе до бледа кожа, задух, проблеми с концентрацията, силно главоболие, замайване и дори нарушения на паметта“, казва д-р Дута.

Това се случва, защото витамин B12 е необходим за образуването на здрави червени кръвни клетки, които пренасят кислород в организма.

„Когато нивата му са ниски, доставката на кислород до тъканите намалява, което може да доведе до слабост, отпадналост и понякога прекомерна сънливост.“

Той добавя, че хората, които се чувстват необичайно уморени след прием на добавката, трябва да обърнат внимание и на други възможни фактори.

В определени случаи сънливостта след прием на добавката може да бъде свързана не със самия витамин, а с други здравословни състояния.

В редки случаи добавките в продукта или взаимодействието с други лекарства също могат да доведат до подобни симптоми.

В някои случаи човек може да усети и изтръпване или мравучкане в ръцете и краката, причинено от нарушена функция на нервната система.

„Ако организмът страда от продължителен недостиг на витамин B12, това може да доведе и до промени в настроението, като внезапна раздразнителност или лека депресия“, допълва специалистът.

