Pizza Hut Япония обединява традиционния рамен и пица за постигането на рамен пица

Pizza Hut Япония съчетава вкусовете на пица и известния вид рамен от Йокохама – Iekei ramen в новото си ястие Yokohama Iekei Ramen Pizza.

Leikei раменът е създаден през 1974 г. от Минору Йошимура, който комбинира богатия свински тонкотсу бульон от западна Япония със соевия бульон от източната част на страната. Резултатът е уникален хибрид, който се е превърнал в отделен жанр, но бульонът на Йошимура остава любим на много фенове.

За Yokohama Iekei Ramen Pizza се използва стандартна пица основа, върху която добавя широки, къси и жилави рамен нудъли в стила на Йошимура, резени чашу свинско и спанак. Сосът е оригинален – тонкотсу с пилешки бульон, имитиращ пилешкото олио. Към пицата се предлага чеснов оцет за добавяне на вкус и нори (сушени морски водорасли) за поръсване.

Pizza Hut Япония предлага Yokohama Iekei Ramen Pizza за ограничен период – до 31 март, а цената за средна пица е 2 230 йени (около 14.50 долара).