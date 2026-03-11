От „ДПС-Ново начало“ настояват участието ни в Съвета за мир да се ратифицира

От “ДПС-Ново начало” обявиха, че внасят в парламента проект на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към новосъздадения Съвет за мир.

От партията са на мнение, че членството ни в организацията няма алтернатива и от гласуването в парламента ще стане ясно кои партии и лидери защитават националния интерес на България, без от ДПС-НН да дават конкретика в какво се състои той според тях.

Припомняме че по-рано днес в свой отговор до депутата от „Продължаваме промяната“ -„Демократична България“ Васил Пандов, служебният премиер Андрей Гюров е обяснил, че страната ни временно няма да прилага Устава на организацията, тъй като документът трябва да бъде ратифициран от Народното събрание.

Депутатът от ПП-ДБ е попитал и Росен Желязков, по времето, когато той е заемал поста на министър-председател, дали САЩ са били уведомени за необходимостта от ратификация, но не е получил отговор.

Самият Съвет за мир беше учреден от американския президент Доналд Тръмп в началото на годината по време на Световния икономически форум в Давос. България се присъедини към инициативата като страна учредителка с подписа на експремиера Росен Желязков, а първата официална среща се проведе във Вашингтон с фокус върху възстановяването на Ивицата Газа.