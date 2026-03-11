РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

От „ДПС-Ново начало“ настояват участието ни в Съвета за мир да се ратифицира

От "ДПС-Ново начало" настояват участието ни в Съвета за мир да се ратифицира

От “ДПС-Ново начало” обявиха, че внасят в парламента проект на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към новосъздадения Съвет за мир.

От партията са на мнение, че членството ни в организацията няма алтернатива и от гласуването в парламента ще стане ясно кои партии и лидери защитават националния интерес на България, без от ДПС-НН да дават конкретика в какво се състои той според тях.

Припомняме че по-рано днес в свой отговор до депутата от „Продължаваме промяната“ -„Демократична България“ Васил Пандов, служебният премиер Андрей Гюров е обяснил, че страната ни временно няма да прилага Устава на организацията, тъй като документът трябва да бъде ратифициран от Народното събрание.

Депутатът от ПП-ДБ е попитал и Росен Желязков, по времето, когато той е заемал поста на министър-председател, дали САЩ са били уведомени за необходимостта от ратификация, но не е получил отговор.

Самият Съвет за мир беше учреден от американския президент Доналд Тръмп в началото на годината по време на Световния икономически форум в Давос. България се присъедини към инициативата като страна учредителка с подписа на експремиера Росен Желязков, а първата официална среща се проведе във Вашингтон с фокус върху възстановяването на Ивицата Газа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.