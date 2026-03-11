Държавата е готова да защити гражданите при рязко поскъпване на петрола, увери Клисурски

Държавата е готова да защити българските граждани, ако цените на петрола се повишат значително. Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

По-късно днес ще се проведе заседание на междуведомствена работна група, която ще обсъди евентуални мерки при промяна на цените на горивата. В срещата ще участват представители на Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, Агенция „Митници“, „Лукойл“, Държавния резерв.

Финансовият министър отбеляза, че в момента цените на суровия петрол на международните пазари са силно колебливи. По думите му, цената е спаднала от около 120 долара за барел до около 90 долара, а през последното денонощие е достигнала приблизително 82 долара за барел.

Клисурски подчерта, че не бива да се прибързва с мерките, но държавата е напълно готова да реагира при по-сериозно поскъпване на горивата.

Той посочи, че темата е била обсъдена и на европейско ниво. „Вчера министър-председателят беше в Париж, а аз в Брюксел, където разговаряхме за такива мерки с европейските ни колеги – министри на финансите и министър-председатели“, каза министърът.