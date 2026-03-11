ЕС постигна предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран

Европейският съюз е постигнал предварително решение за разширяване на санкциите срещу Иран, съобщи говорител на Европейската комисия. По думите му, решението е било одобрено от постоянните представители на държавите членки, предаде БТА.

Очаква се мярката да бъде официално потвърдена на заседанието на външните министри на ЕС в Брюксел следващия понеделник.

Новите санкции ще засегнат 19 лица и организации, свързани с режима в Техеран, които според ЕС носят отговорност за тежки нарушения на човешките права в страната. „Европейският съюз ще продължи да търси отговорност от виновниците за тези нарушения и да защитава своите интереси“, заяви говорителят на Европейската комисия. И добави, че бъдещето на Иран не може да бъде основано на репресии.