Швейцарските власти не откриват терористичен мотив за смъртоносния пожар в автобус

Швейцарски следователи заявиха, че не виждат терористичен мотив зад пожара в автобус в западната част на страната снощи, при който загинаха шестима души, а петима, включително представител на службата за спешна медицинска помощ – ранени, предаде БТА.

Полицията в кантон Фрибур обаче подозира, че пожарът е бил предизвикан умишлено. По информация на очевидци човек в автобуса се е залял с течност, преди да се самозапали, като тези твърдения се проверяват.

Според властите ще са необходими поне няколко дни, за да бъдат официално идентифицирани шестимата загинали. Разследването на случая продължава.

Четете още: СЗО предупреждава за рисковете от „черния дъжд“ в Иран