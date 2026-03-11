Ще се възобнови ли лесно плаването по Ормузкия проток?

Ормузкия проток е толкова важен за световната икономика, че редица правителства вече подготвят планове за бързото възстановяване на корабоплаването по него, когато военните сблъсъци в Иран намалеят. Ще бъде ли това обаче толкова лесно?

Президентът на Франция Еманюел Макрон ръководи международните усилия за деблокиране на енергийния коридор, така че доставките на петрол, газ и други суровини да могат отново свободно да стигат до световните пазари „когато обстоятелствата позволят“.

Планът предвижда военноморски сили да ескортират танкери и контейнеровози след отслабване на бойните действия. Но военни експерти предупреждават, че подобна операция би била изключително рискова, ако бъде предприета преди реално прекратяване на огъня.

Бивши военноморски офицери, служили в района на Ормузкия проток, отбелязват, че корабите биха били лесна мишена в тесния коридор, където възможностите за маневриране са крайно ограничени.

Почистването от морски мини също е бавен и прецизен процес, който може да отнеме седмици или месеци.

Все пак военноморските сили на Франция, Съединените щати и Обединеното кралство вече имат опит в защитата на търговски кораби от атаки с дронове и ракети в региона. Те са ескортирали плавателни съдове в Червено море по време на нападения на подкрепяните от Иран хути в Йемен, отбелязва Асошиейтед прес.

Според експерти сериозно предизвикателство ще бъде и

възстановяването на доверието на корабособствениците и застрахователите.

Премиите за застраховане на плавателни съдове, преминаващи през Ормузкия проток, са скочили до изключително високи нива. Френският министър на транспорта дори ги определи като „безумни“ и това е голям проблем за корабните компании.

„Морският транспорт е бизнес. Ако застраховката е толкова скъпа, че не позволява печалба, корабите просто няма да преминават през даден район“, коментира и Пиер Осюр от Средиземноморската фондация за стратегически изследвания.