От туристическия бранш притеснени от промени в ЗУТ, уреждащи статута на частните паркоместа

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене промени в Закона за устройството на територията, предложени от Йордан Иванов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“. „За“ законопроекта гласуваха 8 народни представители от комисията, „Против“ – нито един, а двама – гласуваха „Въздържал се“. Промените предвиждат да се уреди вещноправния статут на частните места за паркиране, които не са гаражи.

В мотивите си към законопроекта вносителите отбелязват, че тези паркоместа не са самостоятелни недвижими имоти, нямат идентификатори в кадастралната карта и съответно нямат имотни партиди в имотния регистър. Поради тази причина те не могат да бъдат предмет на правни сделки, освен в случаите, когато са неразделна част към самостоятелен обект в сграда.

Йордан Иванов и колегите му от ПП-ДБ отбелязват, че в действителност паркоместата са предмет на покупко-продажба, въпреки че нямат уреден вещноправен статут, като гражданите са създали разнообразни симулативни форми на договаряне. Това прави част от сделките недействителни или пък заобикалящи закона.

Ето защо законопроектът цели уреждане на статута на местата за паркиране като самостоятелни обекти на собственост и като предмет на особен сервитут за осигуряване правото на придобиването им и включването им по действителен начин в гражданския оборот.

Вносителите от ПП-ДБ отбелязват, че ще има разходи за въвеждане на промените, които ще са свързани с дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на Агенцията по вписванията и на техническите служби на общините, но те няма да бъдат значими и ще се покрият от съответните такси. Добавят и че от гледна точка на фиска в данъчните регистри ще бъдат декларирани огромен брой нови недвижими имоти и вещни права и това ще увеличи постъпленията от данъци за общините.

Силвия Георгиева – изпълнителният директор на Националното сдружение на общините – която присъства на обсъждането на промените в парламентарната комисия, потвърди, че като се създадат около 300 000 нови имотни партиди – отделни паркоместа, те ще бъдат обложени с местни данъци. В същото време тя предупреди, че приходите за общините няма да станат повече, тъй като техните оперативно-административни разходи за създаването на новите партиди ще са повече от събраните нови данъци.

„Облаганатето на такива нови самостоятелни обекти ще бъде за нас истинско предизвикателство, но преди това ще трябва да бъде решен въпросът как тези паркоместа ще бъдат нанесени в кадастъра„, коментира Силвия Георгиева.

В същото време представители на туристическия бранш предупредиха, че зад промените прозира желание за узаконяване на незаконни практики, включително във ваканционните комплекси.

От „Сдружение на свободните собственици“ например, които са изпратили отрицателното си становище по законопроекта, призовават първо да се отчете фактическото правно положение на собственост/съсобственост на пътя/улицата/алея в курортните комплекси и функцията на пътя/улицата като довеждаща и обслужваща публична инфраструктура към УПИ-та с изградени върху тях хотели, собственост на различни юридически лица.

По отношение на особения сервитут, разписан в предлаганите промени като личен, прехвърлим и наследим – от „Сдружение на свободните собственици“ коментират, че за тях това е поредният опит да се осигури пожизнен, прехвърлим и наследим приход за собствениците на туристическите комплекси.