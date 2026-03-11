Thinking Machines на Мира Мурати сключва десетмилярдна сделка с Nvidia за AI чипове

Лабораторията Thinking Machines на Мира Мурати сключи голяма сделка с технологичният гигант Nvidia за доставка на чипове на стойност десетки милиарди долари, с което ускорява разработката на AI инструменти за бизнеси. Компанията от Сан Франциско обяви, че ще използва поне един гигават от новите чипове Vera Rubin на Nvidia в рамките на многогодишно партньорство.

Сделката включва и допълнителна „значителна“ инвестиция от Nvidia, която вече участваше в първоначалното финансиране на Thinking Machines на стойност 2 милиарда долара, оценявайки компанията на 10 милиарда долара през миналата година.

Тази сделка е част от серия инвестиции на Nvidia в големите си клиенти и потребители на AI чипове, което поражда опасения за потенциално циклично финансиране в индустрията. Мира Мурати обяснява, че технологията на Nvidia е основата за развитието на AI и партньорството ще помогне на Thinking Machines да създава AI, който хората могат да персонализират и използват, като същевременно разкрива човешкия потенциал.

Флагманският продукт на компанията Tinker позволява на фирмите да настройват големи езикови модели за конкретни бизнес нужди, без да им се налага да изграждат сложна инфраструктура за обучение на AI. Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че е „развълнуван да си партнира“ с Thinking Machines, за да помогне компанията да реализира визията си за бъдещето на изкуствения интелект. Първата фаза на сделката е планирана за началото на следващата година, като един гигават капацитет на AI дата център струва между 50 и 60 милиарда долара, а продуктите на Nvidia покриват около 35 милиарда от тази стойност.

През последните месеци Thinking Machines претърпя вътрешни промени – трима от съоснователите и няколко изследователи напуснаха компанията. Андрю Тулох се присъедини към Meta, а Барет Зоф и Люк Мец върнаха в OpenAI.

Компанията посочва, че ще работи с Nvidia за създаване на системи за обучение и обслужване, съвместими с архитектурите на Nvidia, както и за разширяване на достъпа до водещи AI и отворени модели за предприятия, изследователски институции и научната общност.