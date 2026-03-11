Прокурорската колегия на ВСС ще обсъди дали да смени Сарафов

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще обсъди предложението за смяна на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Точката е последна в дневния ред и е по предложение на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

На 20 февруари Янкулов обяви, че свиква заседание на пленума на ВСС, което протече на фона на обявен граждански протест пред сградата на ВСС със същото искане – за смяна на Сарафов.

След дебат, продължил 6 часа, в който се включиха предимно членове на съдийската колегия и само един от прокурорската, мнозинството реши, че не пленумът, а прокурорската колегия на ВСС е компетентна да се произнесе по въпроса. С допълнително гласуване и пълно мнозинство искането на министъра бе „прехвърлено“ в прокурорската колегия.