РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Прокурорската колегия на ВСС ще обсъди дали да смени Сарафов

Борислав Сарафов сравни тройното убийство в Петрохан с "Туйн Пийкс"

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще обсъди предложението за смяна на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Точката е последна в дневния ред и е по предложение на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

На 20 февруари Янкулов обяви, че свиква заседание на пленума на ВСС, което протече на фона на обявен граждански протест пред сградата на ВСС със същото искане – за смяна на Сарафов.

След дебат, продължил 6 часа, в който се включиха предимно членове на съдийската колегия и само един от прокурорската, мнозинството реши, че не пленумът, а прокурорската колегия на ВСС е компетентна да се произнесе по въпроса. С допълнително гласуване и пълно мнозинство искането на министъра бе „прехвърлено“ в прокурорската колегия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.