Тошко Йорданов обвини Васил Терзиев в лъжа и настоя за оставката му

Йорданов настоя за оставката и на служебния министър на електронното управление Георги Шарков, тъй като не може да гарантира честни избори заради използваните машини

Кметът на София Васил Терзиев е длъжностното лице, превело 251 хил. лв. по личната сметка на един от загиналите в хижа „Петрохан“ – Ивайло Иванов.

Това обяви председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов. Той обвини кмета Терзиев в лъжа и настоя за оставката му:

„Публично излъга, че е дал само 70-80 000 евро, а всъщност е дал към 251 000 лева. Това е кметът на София Терзиев, който е дал четвърт милион. И са преведени в личната сметка на този Ивей (Ивайло Иванов – бел. ред.). Превеждани са от него и доколкото имам информация, от бившата му жена.

И това още един път доказва изключителния политически чадър, който е упражняван от ПП-ДБ върху тая гнусна петроханска история. И само заради този морален казус трябваше отдавна да си е тръгнал“, каза депутатът.

В кулоарите на парламента Тошко Йорданов настоя за оставката и на служебния министър на електронното управление Георги Шарков, тъй като не може да гарантира честни избори заради използваните машини и призова да се гласува на хартия:

„За първи път в нашата история министър на електронното управление ще контролира целия процес, министърът е объркан до ушите с хора от ПП-ДБ, с хора от бившата фирма на Терзиев. Имате тотален контрол на една партия върху целия електронен процес, който ще бъде за изборите. И естествено имаме подозрения.

Машините са проблем – този вид машини. Проблемът е, че може много лесно да бъде подменен софтуер, особено без контрол от държавата. Всеки български гражданин, който не иска да му откраднат гласа, по-добре да гласува на хартия точно тия избори“, беше категоричен Йорданов.

Според ИТН е добре и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да бъде сменен, но законът, внесен от ПП-ДБ, е оставил вратички това да не се случи, тъй като не урежда докрай завареното положение, изтъкна Йорданов.

„Естествено, да го сменят, има си процедура. Както виждам процедурата опря до Висшия съдебен съвет. Такъв е законът, да са мислили, когато са писали. Проблемът за нас е структурата на Прокуратурата. Нашата борба в съдебната реформа в частта „Прокуратура“ винаги е била да се децентрализира Прокуратурата, така че фигурата на главния прокурор, който и да е той, да няма контрол върху прокурорите, окръжните прокуратури и надолу“, обясни той.