Според американски медии Иран е започнал да поставя мини в Ормузкия проток

Международната агенция за енергията обяви безпрецедентно освобождаване на 400 милиона барела петрол от резервите си заради продължаващата блокада на Ормузкия проток.

Това е рекордно освобождаване на запаси от резервите на организацията, като предишните две бяха свързани с войната на Русия срещу Украйна.

Междувременно Иран заплаши, че ако ситуацията продължава, цената на „черното злато“ може да удари 200 долара за барел. В борсовата търговия обаче фючърсите отстъпиха от високите стойности от понеделник и сортът „Брент“ се търгува на нива от около 90-91 долара за барел.

Иранските военни са започнали да поставят мини в корабоплавателния канал на Ормузкия проток, като използва малки съдове, според CBS News. CNN също потвърждава информацията, а държавната телевизия в Иран излъчи изявление на говорителя на иранското обединено военно командване Ебрахим Золфагари:

„Подгответе се за 200 долара за барел, защото цената на петрола зависи от сигурността в региона, а именно вие я дестабилизирахте“, каза иранският говорител и предупреди, че всеки танкер ще бъде смятан за легитимна цел, а Euronews съобщи за горящ съд в пристанище в Оман.

На този фон ръководителят на Международната агенция за енергия Фатих Бирол обяви безпрецедентно освобождаване на запаси:

„Страните от МАЕ единодушно решиха да започнат най-голямото освобождаване на запаси от петрол за спешни случаи в историята на нашата агенция. Те ще предоставят 400 милиона барела петрол. Повтарям, 400 милиона барела петрол ще бъдат достъпни за пазара, за да компенсират загубените доставки поради ефективното затваряне на пролива“.

След анонса редица държави, сред които Германия, Великобритания, Япония, потвърдиха, че ще освободят част от своите резерви в координация с агенцията.

През Ормузкия проток преминават между 20 и 25% от световните доставки на петрол и 20% от доставките на втечнен газ, като блокадата му удря най-сериозно държавите в Азия. Въпреки това анализатори подчертават, че Европа също ще бъде сериозно ударена и определят запасите като „временна мярка“, като подчертават, че те не са неизчерпаеми. Именно заради това цените на черното злато продължават да се увеличават, въпреки че отстъпиха от рекордните от няколко години насам 120 долара за барел и в момента се движат в диапазона около 90 долара за барел.