От ИТН не искат министъра на електронното управление да отговаря за организационно-техническата подготовка за изборите

Христанов, Балабанов

В началото на пленарното заседание Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ прочете декларация, в която обяви, че е нямало да я прави, ако не е попаднал на решение № 201 от 25 февруари на Министерския съвет, с което се възлага на министъра на електронното управление Георги Шарков да координира изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за Народно събрание на 19 април, включително дейностите по съгласуване с ЦИК на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали.

„Такова нещо досега не се е случвало„, обяви Балабанов и уточни, че досега тези функции са се възлагали на други министерства – на МВР, на транспортното министерство.

Поради тази причина той решил да провери „кои са политическите приятели“ на Георги Шарков. Открил, че той бил в тясна връзка с един от основните дарители на загиналия Ивайло Калушев – Саша Безуханова. Тя е член на Управителния съвет на фондацията клъстер „Информационни и комуникационни технологии“, в чийто управителен съвет членува и Георги Шарков, както и Георги Димитров – който заедно със Саша Безуханова са в съвета на директорите на „Евротръст технолъджис“.

Балабанов уточни, че това било на практика семейна фирма на Безуханова – към момента собственост на сина на брат й – Станислав Безуханов, който също е в Управителния съвет на директорите, а освен това е бивш офицер на Първо главно управление на Държавна сигурност.

След това от трибуната на парламента Балабанов постави въпроса дали е вярно, че лично Божидар Божанов е посочил на Андрей Гюров министъра на електронното управлени.

След това Балабанов добави, че за началник на кабинета на Георги Шарков е назначена Гергана Колешанска. Тя заемала същия пост по времето, когато Божидар Божанов, сега депутат от ПП-ДБ, е бил министър на електронното управление, а освен това била в „А отбора“ на съветниците на Румяна Бъчварова, когато тя заема поста министър на вътрешните работи в един от кабинетите на Бойко Борисов.

След това Балабанов заговори за професионалния път на съпругата на Божидар Божанов и по-конкретно за нейна позиция във фирма на настоящия кмет Васил Терзиев.

Малко по-късно Божидар Божанов от ПП-ДБ взе думата за декларация, в която обяви, че ИТН са използвани, така че с декларациите им тип публикации в жълти вестници – да ударят по доверието в изборния процес. Той постави въпроса какво в „разкритията“ на ИТН представлява реално нарушение.

След това на трибуната излязоха и Станислав Балабанов от ИТН, и Георги Кръстев от ГЕРБ-СДС, които разкритикуваха Божанов, че си е позволил да наруши правилника на парламента, коментирайки декларация на друга парламентарна група.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

