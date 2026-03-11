Турция даде първа жертва на войната в Иран, съобщават турски медии.

Шофьор на камион на 29-години е загинал след ракетен обстрел в района на иранския град Тебриз на 5 март, допълва БТА.

Младият шофьор е пътувал в конвой с още 15 камиона с турски регистрационни номера, който се придвижвал от Афганистан към Турция, съобщава сайтът Хаберлер.

В района на Тебриз в Северозападен Иран камионите попаднали под обстрел от ракети при израелско-американски бомбардировки. Мъжът е пострадал сериозно и е бил откаран в болница в иранския град Занджан, където е починал. Няма други ранени при атаката.

В идните дни се очаква тленните останки на загиналия да бъдат върнати в родния му град Рейханлъ, в окръг Хатай, отбелязва в. „Оксижен“.