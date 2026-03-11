РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Турция даде първа жертва на войната в Иран

Турция даде първа жертва на войната в Иран

Турция даде първа жертва на войната в Иран, съобщават турски медии.

Шофьор на камион на 29-години е загинал след ракетен обстрел в района на иранския град Тебриз на 5 март, допълва БТА. 

Младият шофьор е пътувал в конвой с още 15 камиона с турски регистрационни номера, който се придвижвал от Афганистан към Турция, съобщава сайтът Хаберлер.

В района на Тебриз в Северозападен Иран камионите попаднали под обстрел от ракети при израелско-американски бомбардировки. Мъжът е пострадал сериозно и е бил откаран в болница в иранския град Занджан, където е починал. Няма други ранени при атаката. 

В идните дни се очаква тленните останки на загиналия да бъдат върнати в родния му град Рейханлъ, в окръг Хатай, отбелязва в. „Оксижен“.  

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че международната общност трябва да се намеси във военния конфликт в Близкия изток?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.