Иран е транспортирал най-малко 11.7 млн. барела петрол през Ормузкия проток

От 28 февруари, когато САЩ и Израел нападнаха Иран, Техеран е транспортирал най-малко 11.7 милиона барела петрол през Ормузкия проток, каза пред CNBC Самир Мадани, съосновател на платформата TankerTrackers.

Според аналитичната фирма Kpler, приблизително 12 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток от началото на военните действия. „Като се има предвид, че Китай е основният купувач на ирански петрол през последните години, значителна част от тези барели в крайна сметка може да се окажат там“, отбелязва анализаторът на Kpler Нхвей Кхин Сое. Той добави, че потвърждаването на крайната дестинация на тези плавателни съдове става все по-трудно.

Иран ограничи корабоплаването през Ормузкия проток в отговор на ударите на САЩ и Израел.

От 28 февруари Ислямската република многократно атакува танкери, опитващи се да преминат през морския коридор. В началото на военните действия Съединените щати обещаха да ескортират корабите в Ормузкия проток.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт обяви на 10 март, че американският военноморски флот е ескортирал петролен танкер през пролива, но прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит отрече това в същия ден.

Ройтерс, позовавайки се на източници, съобщи днес, че американският военноморски флот отказва ескорт на корабните компании през Ормузкия проток почти ежедневно.