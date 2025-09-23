РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Boeing ще продаде самолети на Узбекистан на стойност 8 млрд. долара

Боинг

Узбекистан подписа договор с американския производител на самолети Boeing на стойност над 8 милиарда долара. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви това на страницата си в социалните медии TruthSocial.

Стопанинът на Белия дом нарече сделката „грандиозна“ и поздрави узбекския президент Шавкат Мирзийоев за подписването ѝ. Съгласно споразумението, Uzbekistan Airways ще закупи 22 самолета Boeing Dreamliner 787 на стойност над 8 милиарда долара.

Тръмп подчерта, че

споразумението ще създаде над 35 000 работни места в Съединените щати.

Американският президент нарече узбекския си колега човек на думата, с когото ще продължи да работи заедно по много други въпроси.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че руските дронове, които навлязоха на територията на страни от НАТО, ще ще изострят отношенията с Русия?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени