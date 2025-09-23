Boeing ще продаде самолети на Узбекистан на стойност 8 млрд. долара

Узбекистан подписа договор с американския производител на самолети Boeing на стойност над 8 милиарда долара. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви това на страницата си в социалните медии TruthSocial.

Стопанинът на Белия дом нарече сделката „грандиозна“ и поздрави узбекския президент Шавкат Мирзийоев за подписването ѝ. Съгласно споразумението, Uzbekistan Airways ще закупи 22 самолета Boeing Dreamliner 787 на стойност над 8 милиарда долара.

Тръмп подчерта, че

споразумението ще създаде над 35 000 работни места в Съединените щати.

Американският президент нарече узбекския си колега човек на думата, с когото ще продължи да работи заедно по много други въпроси.