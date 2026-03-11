Елисавета Белобрадова: Пеевски и Борисов са битова ситуация – единият иска да излезе от „Магнитски“, другият да не влезе в затвора (част 3)

Критикува ли те Тошко Йорданов, значи вървиш в правилната посока, отбелязва Елисавета Белобрадова

Не бих определила политическата ситуация в България прекалено насериозно. Тя е по-скоро битова. Пеевски иска да излезе от „Магнитски“ и за целта е готов да продаде българския национален интерес или да пречупи всеки по пътя си. Борисов пък иска да не влезе в затвора.

Радев е в сходно битово положение. На него му се ще да управлява България.

Лично аз винаги съм била преференциален кандидат за парламентарните избори. Това важи и за повечето кандидати на „Да, България“.

Относно Божанков и Лорер ще кажа, че коалицията в този момент не трябва да губи силни бойци. Но единството на коалицията ще остане над броженията.

Кабинетът „Гюров“ е подложен на мощни атаки от медиите на Пеевски. Критикува ли те Тошко Йорданов, значи вървиш в правилната посока.

Госпожа Радева винаги е оставяла впечатление за човек, който не може да си мълчи.

Вероучение ще се изучава, но не задължително.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

Още от интервюто:

Може ли да се очаква политически сили, близки до кремълския олигархичен модел, да водят ефективна борба с корупцията в България?

Самостоятелен играч ли е Пеевски или е част от задкулисен модел?

Как протичат битките за листите в ПП-ДБ?

Ща влязат ли Божанков и Лорер в листите на ПП-ДБ?

Ще изучават ли задължително вероучение българските деца?

