„Алкомет“ инсталира нова преса за алуминиеви профили с висока добавена стойност

В производствената база на „Алкомет“ АД е въведено ново оборудване като част от инвестиционната програма, насочена към модернизация и разширяване на производствения капацитет, съобщават от водещият български производител на алуминиеви продукти и един от големите производители на Балканите.

На 10 март е реализира първата екструзия на новоинсталираната 10-инчова преса Presezzi с усилие 40 MN (4000 тона) в производствената си база в Шумен. Това събитие бележи важен етап от програмата на дружеството, насочена към технологично развитие, модернизация и устойчив растеж.

Новата преса е част от плана за инвестиции на стойност 70 милиона евро, насочена към разширяване на производствения капацитет и укрепване на позициите на дружеството на ключови индустриални пазари. С въвеждането ѝ в експлоатация общият капацитет на пресовото производство на „Алкомет“ достига 45 000 тона годишно.

Пресата използва революционната технология ZPE за електромагнитно-индуктивно подгряване на заготовките (с нулево замърсяване), както и комбинирана водно-въздушна система за прецизно охлаждане на профилите. Високотехнологичните системи за контрол осигуряват стриктно спазване на технологичния процес и гарантират постоянно високо качество на продукцията.

Оборудването е предназначено за производство на алуминиеви профили със сложни форми и висока добавена стойност. Основните приложения на продукцията са в автомобилната индустрия, както и в соларни енергийни системи и строителството.

Новото оборудване разширява технологичните възможности на компанията, включително производство на профили с максимална дължина до 14 000 mm – възможност, внедрена за първи път в „Алкомет“, която значително обогатява продуктовото портфолио на дружеството.

Проектът е част от дългосрочната стратегия за развитие на компанията, насочена към ключови тенденции в индустрията като електрическа мобилност, олекотяване на автомобилните конструкции и намаляване на въглеродните емисии, в подкрепа на глобалните цели за устойчиво развитие и въглеродна неутралност.

Успешната първа екструзия е резултат от тясното сътрудничество между екипите на „Алкомет“ и PRESEZZI EXTRUSION GROUP, които са работили съвместно по инсталирането, пускането и въвеждането в експлоатация на новото оборудване.

Акциите на „Алкомет“ се търгуват на „Българска фондова борса“. В момента сделки се сключват на цена от 2.86 евро за един брой. А това оценява компанията на над 51 млн. евро.