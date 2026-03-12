Гърция засилва въздушната защита на България на фона на напрежението в Близкия изток. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че ракетните атаки на Иран срещу Кипър и Турция предизвикват сериозна тревога за сигурността в региона. Той направи изявлението заедно с гръцкия министър на националната отбрана Никос Дендиас, който е на посещение в България по покана на българския си колега.

Запрянов благодари на Гърция за бързата реакция след българското искане за подкрепа. В Северна Гърция вече е разположена система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, която осигурява противоракетна защита за голяма част от българската територия, а два самолета F-16 допълнително подсилват охраната на въздушното пространство. Мярката беше предприета след изстреляните ракети от Иран към Турция на 4 март.

Двамата министри са обсъдили и регионалната сигурност, включително войната на Русия срещу Украйна, както и последиците от операцията на САЩ и Израел в Иран. Те са разговаряли и за сътрудничество по европейския инструмент SAFE, особено в областта на отбранителните иновации.

Дендиас подчерта, че за Гърция е било задължение да подкрепи България в условията на нарастващи рискове за сигурността. Той съобщи, че гръцки офицери вече координират действията с българския център за управление на операциите, а двете страни работят и за подобряване на военната мобилност и транспортната инфраструктура в региона.

Министърът посочи още, че Гърция провежда мащабна военна реформа „Дневен ред 2030“, включваща модернизация на въоръжените сили и разработване на нови системи, като антидрон платформата „Кентавър“. Междувременно беше съобщено, че военновъздушните сили на двете страни ще проведат съвместни тренировъчни полети в българското въздушно пространство.