КТ „Подкрепа“ настоява за увеличение от 200 евро на заплатите в столичния транспорт

След изборите КТ „Подкрепа“ ще настоява за увеличение от 200 евро на заплатите на всички служители в градския транспорт на София. Това заяви общинският съветник от „БСП за България“ Иван Кирилов, който е и председател на Федерацията на транспортните работници към синдиката.

По-рано през деня Кирилов участва в среща в Министерския съвет със служебния премиер Андрей Гюров, посветена на петпроцентното увеличение на субсидиите за организации, които не са бюджетни. Той обаче определи договореностите като „предизборна пародия“, направена между столичния кмет, „служебното правителство на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и КНСБ.

Според Кирилов предложеното увеличение от пет процента – около 50–60 евро, е крайно недостатъчно и не удовлетворява работещите в сектора. А много служители са недоволни и след изборите се очакват протести с искане за по-сериозно увеличение на възнагражденията.

Общинският съветник подчерта, че на фона на растящите цени и инфлацията е необходимо по-значително повишаване на доходите, за да се запази покупателната способност на работещите. Той е на мнение, че средствата за увеличението от 200 евро могат да бъдат осигурени чрез комбинация от държавния бюджет, общинския бюджет и приходите на градския транспорт.