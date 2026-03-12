Финландската верига за бургери Hesburger планира да инвестира още 5 млн. евро у нас

Hesburger, най-голямата верига за бургери във Финландия и една от най-разпознаваемите в Европа, отчете общи облагаеми продажби в България в размер на 43,1 милиона евро към края на 2025 г., което представлява увеличение от 12% на годишна база.

Компанията ще продължи развитието си през 2026 г., като планира инвестиции на стойност пет милиона евро за откриване на нови ресторанти на подходящи локации в България.

„Радваме се да видим, че българите харесват вкуса на нашите продукти, създадени по оригинални финландски рецепти, а резултатите ни към края на 2025 г. допълнително затвърждават позициите ни на пазара. Изключително благодарни сме, както на нашите клиенти, така и на отдадените ни служители.

Планираме да разширим присъствието си в България и през тази година, като отворим до пет нови обекта“,

казва Иева Салмела, директор „Комуникации и международен маркетинг“ в Hesburger.

Hesburger отчитат, че през 2025 г. най-предпочитаните бургери в България са били Чийзбургер, Мини пилешки и Пилешки бургер. През миналата година като най-популярен сос отново се е отличила майонезата с краставички. Българските клиенти също така са се възползвали активно от месечните кампании и специални предложения на Hesburger.

Продуктите на Hesburger са добре разпознаваеми със своя вкус и качество. Те се отличават със сосовете на Hesburger, създадени по оригинални рецепти и произведени в собствените фабрики на компанията във Финландия и Литва, както и с използването на кюфтета, приготвени от 100% телешко месо.

Финландската компания, основана от Хейки Салмела и неговата съпруга Кирсти Салмела,

започва своя бизнес в сегмента „бързо хранене“ през 1966 г. в малкия град Наантали. Като семеен бизнес с история от над 50 години, Hesburger в момента оперира в девет държави и разполага с над 490 ресторанта.

През годините Hesburger разширява международното си присъствие и към момента има 259 обекта във Финландия, 69 в Литва, 54 в Естония, 55 в Латвия, 34 в България, седем в Украйна, два в Германия, един в Полша и 15 в Румъния. Компанията има над 6000 служители само във Финландия, а в международен план общият брой на служителите надхвърля 9500.

„Хесбургер“ (Hesburger) е най-разпространената верига за бързо хранене във Финландия, Естония, Латвия и Литва, като в тези страни е по-популярна и от „Макдоналдс“. Компанията предлага хамбургери, пържени картофи, салати, десерти, шейкове, кафе и други напитки. В някои от ресторантите си има и автомивка.

Името на компанията идва от прякора на нейния основател – Хеики „Хесе“ Салмела.

Веригата отваря първия си ресторант у нас в Стара Загора през 2016 година.