Предложението на Пеевски за ратифициране на споразумението за Съвета за мир претърпя провал

Засега се проваля опитът на лидера на „Ново начало“ Делян Пеевски парламентът бързо да одобри споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Парламентарната комисия по външна политика, която се събра извънредно, не успя да започне работа заради липса на кворум, като решаващ се оказа отказът на БСП да участва.

Споразумението е подписано от бившия премиер Росен Желязков в момент, когато правителството му вече е в оставка, без предварителни консултации с парламента или други институции. Лидерите на ДПС и ГЕРБ – Делян Пеевски и Бойко Борисов, продължават да подкрепят решението, въпреки че според някои анализатори новата инициатива може да се разглежда като съперник на ООН.

За да стане България пълноправен член на Съвета за мир, споразумението трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. Първоначално от ГЕРБ обявиха, че този въпрос ще остане за следващия парламент, но Пеевски настоя процедурата да започне незабавно. На 11 март той внесе предложение за бърза ратификация, въпреки че мандатът на настоящото Народно събрание скоро приключва. Председателят на парламента Рая Назарян веднага го разпредели към парламентарната комисия по външна политика, оглавявана от Йорданка Фандъкова, която насрочи заседанието за днес, 12 март.

Комисията обаче не успя да събере необходимия кворум, тъй като присъстваха само депутати от ГЕРБ, ДПС и „Има такъв народ“. Представителите на БСП, както и народните представители от други формации не се явиха за насроченото заседание. Така председателят на комисията Йорданка Фандъкова се принуди да обяви, че комисията ще опита отново да се събере след пленарното заседание.

При втория опит ситуацията се повтори и отново не беше събран кворум за провеждането на заседанието. По-късно пък стана ясно, че бившите управляващи търсят заобиколни пътища за разглеждане на предложението, защото то е било разпределено също на комисиите по правни въпроси и по отбрана.

Междувременно депутатът от БСП Габриел Вълков заяви пред медиите, че партията няма да подкрепи ратификацията и ще бойкотира заседанията на комисията. Според него участието в подобни инициативи не е правилният път към постигане на световен мир. Той подчерта също, че нито служебното правителство, нито парламент, чийто мандат е към края си, трябва да предприемат подобен „геополитически завой“ в последния момент.