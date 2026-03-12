Най-добрите въглехидрати, които да ядете, ако се опитвате да намалите висцералните мазнини

Висцералните мазнини се намират дълбоко в коремната кухина и обгръщат органи като черния дроб и червата. За разлика от подкожните мазнини – тези, които са точно под кожата и могат да се „щипят“ – висцералните мазнини отделят възпалителни вещества, които могат да навредят сериозно на здравето.

С течение на времето това възпаление увеличава риска от хронични заболявания като диабет тип 2, сърдечни заболявания и метаболитен синдром.

Добрата новина е, че някои храни могат да помогнат за по-лесното намаляване на висцералните мазнини – включително определени въглехидрати. Макар често да се твърди, че въглехидратите увеличават коремните мазнини, това не е напълно вярно. Голямото количество захар и прости въглехидрати наистина може да увеличи мазнините в корема, но сложните въглехидрати, богати на фибри, могат да помогнат за тяхното намаляване.

Диетолози споделят шест от най-добрите избори.

1. Сладки картофи

Тези нишестени грудки получават наситения си оранжев цвят от бета-каротен – антиоксидант от групата на каротеноидите, които се свързват с по-ниски нива на висцерални мазнини.

Но това не е единственото им предимство.

„Сладките картофи осигуряват и добра доза фибри, които помагат да се чувствате сити след хранене“, казва диетологът Тоби Амидор. Това може да намали приема на калории по-късно през деня и косвено да подпомогне отслабването.

Една чаша печен сладък картоф съдържа около 7 г фибри – приблизително 25% от дневната препоръчителна доза.

Освен това те са вкусни и много универсални. Можете да ги печете, готвите в микровълнова фурна или да ги добавяте към ястия, пюрета и зеленчукови бургери.

2. Овес

Овесът съдържа уникален вид разтворими фибри – бета-глюкан, известен най-вече със способността си да намалява холестерола.

Бета-глюканът се свързва също с:

по-малка обиколка на талията

по-малко телесни мазнини

по-ниско телесно тегло

Разтворимите фибри забавят преминаването на храната през червата и създават чувство за ситост. Те също стимулират хормони на ситостта, които сигнализират на мозъка, че сте се нахранили.

Още едно предимство – бета-глюканът може да подобри чревната микрофлора, като стимулира растежа на полезни бактерии. Те произвеждат късоверижни мастни киселини, които играят важна роля в регулирането на апетита и енергията.

Най-лесният начин да го включите в менюто си е чрез овесена каша или „overnight oats“, но можете да добавяте овес и в палачинки, барчета или бисквити.

3. Ечемик

Ечемикът осигурява двойна доза фибри, които помагат срещу висцералните мазнини.

Подобно на овеса, той съдържа бета-глюкан. Освен това при готвене и охлаждане образува друг вид фибри – резистентно нишесте.

Този вид нишесте:

не се разгражда напълно в тънките черва

достига до дебелото черво

служи като храна за полезните бактерии

Това подпомага поддържането на здравословно тегло.

Ечемикът е отличен в супи, салати или като гарнитура. Можете да сварите по-голямо количество и да го съхранявате в хладилника за бързи ястия.

4. Киноа

Ако не харесвате ечемик, киноата е друга отлична опция.

За разлика от повечето зърнени храни, тя съдържа както фибри, така и значително количество протеин, което помага за контрол на апетита и предотвратява натрупването на мазнини около корема.

Една чаша сварена киноа съдържа:

5 г фибри

8 г протеин

Тя също е богата на магнезий, който помага на организма да използва по-ефективно хормона инсулин, което може да предпази от натрупване на висцерални мазнини.

Киноата е чудесна основа за:

купи със зърнени храни (grain bowls)

бурито купи

здравословно ризото

5. Леща

„Лещата е един от най-добрите въглехидрати за намаляване на висцералните мазнини, защото съдържа както протеин, така и фибри“, казва диетологът Бес Бергер.

Една чаша сварена леща съдържа:

16 г фибри

18 г протеин

Тази комбинация:

поддържа чувство за ситост по-дълго

стабилизира кръвната захар

намалява възпалението, което подпомага натрупването на коремни мазнини

Хората, които редовно консумират бобови култури като леща, обикновено имат по-ниско телесно тегло и по-малка талия.

Лещата се готви бързо и не изисква накисване, което я прави много удобна за супи, къри и различни ястия.

6. Боб

Ако не харесвате леща, бобът е отлична алтернатива.

Изследвания показват, че жените, които ядат повече боб, имат по-малка талия и по-малко телесни мазнини.

Причината е, че бобът съдържа идеалната комбинация за контрол на теглото:

фибри

протеин

добра хранителна стойност

Фибрите подпомагат храносмилането и здравето, а протеинът увеличава ситостта и помага за поддържане на мускулната маса.

Има много видове боб – черен боб, нахут, бял боб и други – които могат да се добавят към салати, паста, тако или хумус.

Ако искате да намалите висцералните мазнини, не е нужно да се отказвате от въглехидратите. Най-важното е да избирате правилните.

Замяната на рафинираните въглехидрати и захарните храни със сложни въглехидрати, богати на фибри, може да помогне както за отслабване, така и за намаляване на коремните мазнини.

Но храненето е само част от картината. Редовното движение, качественият сън и управлението на стреса също играят важна роля за намаляване на висцералните мазнини.

