Бюджетната комисия в парламента ще обсъди „удължителния бюджет“

Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на първо четене удължаването на закона за Бюджета за 2026 година. В момента е в сила удължителният бюджет, който изтича на 31 март.

Членовете на комисията ще изслушат и кандидата за подуправител на Българската народна банка Карина Караиванова. Тя е издигната от управителя на централната банка Димитър Радев на мястото на настоящия служебен премиер Андрей Гюров.

Преди заседанието на бюджетната комисия в пленарната зала парламентът ще обсъди на първо четене пет законопроекта за изменение на Наказателния кодекс.

Четири от законопроектите са одобрени от Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание, а един е отхвърлен. Става въпрос за законопроекта с вносител Божидар Божанов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, който предлага потвърждаване на неистина или затаяване на истина пред нотариус да стане престъпление и да се наказва като лъжесвидетелстването пред съда – с до пет години затвор.

Един от одобрените законопроекти – на Георги Кръстев от ГЕРБ-СДС – предвижда инкриминиране на изхвърлянето на битови, строителни или производствени отпадъци в големи количества на нерегламентирани за това места, като по този начин се създава опасност за здравето и живота на хората.

Друг законопроект – на Хамид Хамид и Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало“ залага значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца – малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс.

Предвидено е разпространяването на порнографски материали да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години, вместо досегашното наказание до една година, а глобата от 1000 до 3000 лв. да стане от 1000 до 10 000 лв.

Другите два от одобрените законопроекти са внесени от Министерския съвет.

При единия – ще бъде запълнена законовата празнота по отношение на отнемането на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъпления, което не е собственост на дееца. В такива случаи се предлага в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност.

При другия – ще бъде дадена по-голяма защита на ненавършилите пълнолетие деца. Предвижда се давността за преследване за престъпление по отношение на малолетно или непълнолетно лице да започва да тече от навършване на пълнолетие.

За днес е предвидено депутатите да изслушат служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков и изпълнителния директор на АЕЦ „Козлодуй“ Иван Андреев предвид информация за ескалиращи разходи при извършването на годишни планови ремонтни програми на 5-и и 6-и блок.

В дневния ред е и законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за подкрепа на мерки в областта на миграцията.