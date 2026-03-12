Трафикът е интензивен на „Капитан Андреево“ и на „Лесово“ на изход за товарни автомобили

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трафикът е интензивен на ГКПП “Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на изход за товарни автомобили към Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

На 12 март, четвъртък, от 10 до 15 часа ще бъде преустановено движението в двете посоки през „Дунав мост“ при Русе поради ремонтни дейности на пътната настилка, по данни на Агенция „Пътна инфраструктура“. Движението е нормално на всички гранични преходи със северната ни съседка.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция.

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия. 

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

